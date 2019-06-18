Детский омбудсмен призвала власти договориться с волонтерами о схеме поиска детей

Москва, 18 июня. Представителям Следственного комитета РФ, МЧС и МВД необходимо совместно выработать обязательный для исполнения алгоритм взаимодействия друг с другом и с волонтерами по поиску пропавших людей. Об этом заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая на открытии II Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов.

Пленарное заседание, посвященное старту форума, проходит 18 июня в правительстве Московской области, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В прошлом году, если вы помните, Следственный комитет, МЧС и МВД разработали методические рекомендации по взаимодействию с волонтерами при поиске несовершеннолетних, но они не являются обязательными. Нам нужно разработать алгоритм, который будет обязательным для всех. Очень важно, чтобы ведомства и волонтеры нашли друг друга — это главный поиск сегодняшнего форума», — обратилась к участникам пленарного заседания Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен также отметила важность создания муниципальных штабов для поиска детей по всей России и оснащение их всем необходимым оборудованием. Сегодня вопрос развития сети ресурсных центров до сих пор не решен.

«Мы можем бесконечно наращивать федеральные инструменты, но если ребенок пропал на границе Липецкой области где-нибудь, там должен быть человек, который будет знать, что делать», — добавила Кузнецова.

Приветственное слово участникам форума направил президент РФ Владимир Путин, выразивший в своем обращении надежду, что мероприятие даст толчок совершенствованию нормативно-правовой базы для организации более эффективного поиска людей и создания региональных ресурсных центров для подготовки волонтеров. В обсуждении проблем поиска и спасения пропавших детей и взрослых принимают участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева, директор Центра поиска пропавших людей Григорий Сергеев, а также представители МВД и МЧС, Следственного комитета, Минпросвещения, Минздрава, волонтерских организаций и бизнеса.

Участники заседания также обратили внимание на проблемы обучения волонтеров, отсутствие регламентов в школах, из-за чего поисковики не имеют права проводить обучающие занятия с детьми на тему «Что делать, если ты потерялся», отсутствие оперативного обмена информацией между всеми заинтересованными участниками поисковых работ. Глава АСИ Светлана Чупшева также обратила внимание на то, что ни один из назначенных ответственным за развитие добровольчества в регионе губернаторов и заместителей не приехал на форум. Другой нерешенной проблемой остается отсутствие юридического механизма предоставления информации о данных геолокации с мобильного телефона пропавшего человека.

«И министр связи, и министр внутренних дел занимались этим вопросом. Вроде бы все понимают необходимость этого решения, но пока не удалось предложить системного правильного механизма — вопрос до сих пор не сдвинулся с места», — отметила Чупшева.

По информации Центра поиска пропавших людей, ежегодно в России по разным оценкам пропадают от 70 до 120 тысяч людей. Примерно 20 % из них в итоге не находятся, около половины пропадающих людей являются несовершеннолетними.

По словам представителей центра, если поиск начинается в первые сутки, человека почти всегда находят живым, если на третьи — вероятность успеха снижается вдвое.

Форум проводится с 18 по 22 июня по инициативе детского омбудсмена, АСИ, Центра поиска пропавших людей. Основные темы форума — вопросы профилактики и повышение оперативности поиска пропавших, а также организация взаимодействия органов власти и поисковиков в этих вопросах. Волонтеры в течение пяти дней работы форума изучат основы картографии, радиосвязи, кинологии, применению современных средств и методов поисково-спасательных работ, в том числе беспилотной авиации.