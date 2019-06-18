Адмирал ВМС США приветствовал диверсии под чужим флагом против РФ и КНР

Должен ли нас интересовать «блэкаут» в далекой Аргентине, практически на другом краю света? К сожалению, в нынешнем глобальном мире — должен.

И не потому, что он приобрел международный характер, «накрыв» не только всю Аргентину, но и весь Уругвай, а частично еще Парагвай и Бразилию. И не потому, что его причины до сих пор не названы публично. А потому, что он случился практически одновременно с публикацией в The New York Times статьи об активности американских спецслужб по внедрению аппаратных и программных закладок в систему управления российскими энергосетями.

Видимо, «погружение во мрак» Аргентины — крупной латиноамериканской страны, где США полностью «правят бал» в компьютерных системах управления инфраструктурой, включая электроэнергетику, — должен был продемонстрировать, что в данном случае это не просто слова, что угроза реальна и носит серьезный характер.

Конечно, вряд ли то, что принципиально можно совершить на территории Аргентины, американцам удастся в той же мере повторить в нашей стране. Но эта связка «публикация NYT — блэкаут в Аргентине» заставляет по-другому посмотреть не только, например, на аварию Саяно-Шушенской ГЭС, но и вообще на диверсионную составляющую во внешней политике США.

Ведь не случайно начальник военно-морских операций США адмирал Джон Ричардсон в своем выступлении перед руководством ВМС призвал не бояться операций под чужим флагом, заявив, что это — американская традиция, идущая еще со времен знаменитого «бостонского чаепития», когда нападавшие на английские корабли с грузом чая в порту Бостона американские патриоты переоделись индейцами.

Адмирал заявил, что американцы должны научиться обманывать своих врагов, чтобы враги не обманули их, и действия такого рода нельзя осуждать, а нужно им «доверять», поскольку они направлены на благо Америки, а эта цель, видимо, оправдывает любые средства.

«Столкнувшись с возросшими угрозами из морских «серых зон», включая китайские группировки, русских в Черном море и северокорейскую контрабанду, нам необходимо научиться обманывать наших врагов, чтобы они не обманули нас», — приветствовал диверсии под чужим флагом Ричардсон.

Так что подозрения в адрес США относительно реальной чистоты их рук на международной арене и внутри страны, которые ранее, как правило, относили к области фантазий и конспирологии, теперь, можно сказать, получили почти официальное подтверждение. А это, в свою очередь, требует проверки и переосмысления всех громких событий последнего времени: не могут ли они также оказаться «операциями под чужим флагом»?

Например, события 11 сентября 2001 года — операция под флагом «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), война в Сирии — операция под флагом «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), сбитый в Донбассе 17 июля 2014 года малайзийский Boeing — операция под флагом «ополченцев Донбасса»... И так далее, по всему списку, завершая пока атакой на танкеры в Оманском заливе.

Интересно, что президент США Дональд Трамп сразу же назвал публикацию The New York Times в своем Twitter «виртуальным актом измены», а всю эту историю — «плохой для Америки», тем самым косвенно подтвердив, что данная публикация имеет под собой определенные основания.

В ответ редакция NYT сообщила, что предоставляла текст публикации правительству, и в аппарате советника президента по национальной безопасности (то есть Джона Болтона) она не вызвала никаких нареканий. И вообще, публикации NYT создают Трампу образ «страдающего навязчивыми идеями казуиста», чье пребывание на должности президента США опасно для национальной безопасности.

Отсюда следует вывод, что доверять такому человеку полный объем информации о потенциале и действиях вооруженных сил и спецслужб — большой риск или даже непростительная ошибка.

«Возможно, Трамп — лжец, но вооруженные силы США — нет», — утверждают авторы этой газеты.

Но, если это действительно так, то кто в реальности представляет интересы Соединенных Штатов, с кем и в какой форме там следует вести переговоры? Или же представители этого «глубинного государства», способные устроить любые провокации под чужим флагом, включая американский, без согласия официальных властей США просто «подставляют» Америку под вероятные ответные удары?

Пока на эти вопросы не будут получены однозначные ответы, о возможности о чем-то договориться с потерявшим управление «глобальным лидером», где правая рука уже не знает, что творит левая, а берега потеряны из виду, придется забыть, максимально дистанцироваться от него и быть готовыми к самым худшим вариантам развития событий.

В том числе — и на Украине, откуда сейчас поступает все больше сигналов о том, что готовится «новый Чернобыль», а управление АЭС полностью обеспечивается американскими компьютерными программами. А вы думаете, с чего бы это американо-британский сериал «Чернобыль» решили выпустить в свет именно сейчас, и тема катастрофы 1986 года начала так активно «форситься» западными масс-медиа?

1 Организация запрещена на территории РФ.