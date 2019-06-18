Названы 20 самых дорогих землевладений в России

Москва, 18 июня. Forbes составил рейтинг 20-ти российских землевладельцев, контролирующих 7,9 млн га стоимостью 471,6 млрд рублей. Лидерами топа «хозяев земли Русской» оказались члены семьи экс-министра сельского хозяйства и губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Площадь земельных владений компании «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева составляет 649 тысяч га. Стоимость земли составляет почти 68,5 миллиарда рублей. Вторую строчку занял агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 тыс га стоимостью 45,6 млрд рублей.

На третьей строчке расположился «Мираторг» братьев Линников. Почти миллион га земель производителя мяса расположен в Центральном федеральном округе, а там цена сельскохозяйственного гектара почти в три раза ниже, чем на Кубани.

Как отмечает «Газета.ру», все участники нового рейтинга используют свои сельскохоз-земли по назначению.