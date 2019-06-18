Нарышкин рассказал, почему санкции США вредят всему миру

Уфа, 18 июня. Односторонние санкции наносят ущерб не только конкретным странам, против которых они вводятся, но и всей мировой экономике. Об этом во вторник заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая в Уфе.

По его словам, санкции в последние годы стали излюбленным инструментом США по оказанию давления. Вводятся они подчас спонтанно, импульсивно и без учета возможных долгосрочных последствий.

«Крайне деструктивной является практика экстерриториального применения американских законов, когда Вашингтон просто запрещает другим странам сотрудничать с неудобными для них игроками и фактически создает себе конкретные преимущества в торговле», — отметил Нарышкин.

В итоге от санкционной политики страдают также и третьи страны, которым в угоду Вашингтону приходится перестраивать торговые процессы и нести убытки. Нарушаются производственные цепочки товаров и услуг, что в конечном счете негативно сказывается на мировой экономике, добавил глава СВР.

Напомним, что в настоящее время санкции США распространяются на Россию, Сирию, КНДР, Кубу и Иран. В некоторых случаях речь идет о запрете на торговлю с теми или иными государствами (Иран, КНДР), причем наказание за нарушение этого предписания предусмотрено не только для американских компаний и граждан, но и для иностранных резидентов.