Россия выразила озабоченность планами США отправить военных на Ближний Восток

Москва, 18 июня. Россия выражает озабоченность планами США отправить военных на Ближний Восток. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Во-первых, мы исходим из того, что окончательное решение по формату возможных дополнительных развертываний сил США в регионе пока не принято, есть только предварительные утечки и кое-какие публичные сигналы», — подчеркнул Рябков.

Он предположил, что «дело действительно идет к тому, что группировка сил и средств США в регионе будет еще усилена, дополнительно наращена». По словам министра, у Москвы это вызывает серьезную озабоченность.

«Не только с точки зрения очевидного факта, что само по себе сосредоточение больших сил и средств повышает риск столкновений и каких-то нежелательных обострений, но и с точки зрения отсутствия у нас четкого понимания, к чему же все-таки ведут дело ответственные лица в Вашингтоне», — заметил Рябков.

Напомним, газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что министерство обороны Соединенных Штатов представило американскому президенту Дональду Трампу план военного противостояния с Ираном, который подразумевает отправку на Ближний Восток 120 тысяч американских солдат.

В комментарии Федеральному агентству новостей военный аналитик Иван Коновалов назвал «бумажной стратегией» планы США по отправке на территорию Ближнего Востока вооруженного контингента в 120 тысяч человек. По его словам, «представленный Трампу план не будет претворен в жизнь по ряду причин». Эксперт подчеркнул, что 120 тысяч военных для вторжения в Иран недостаточно, так как «иранская армия высоко мотивирована, многочисленна, достаточно неплохо вооружена, хотя значительная часть вооружения устарела». Коновалов также заметил, что 120 тысяч военнослужащих необходимо где-то размещать на долгосрочной основе, но военных баз союзников Соединенных Штатов в Персидском заливе будет недостаточно.