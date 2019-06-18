Кремль отреагировал на подготовленную Зеленским фразу для встречи с Путиным
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Москва, 18 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выбранную президентом Украины Владимиром Зеленским первую фразу для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Зеленский сообщил, что при первой встрече с российским президентом заявит о претензиях Украины на Донбасс и Крым.
«Да, мы видели эти слова. У меня нет сомнения, что Путин всегда начинает общение с правильных фраз», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.
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