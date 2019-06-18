Кремль отреагировал на подготовленную Зеленским фразу для встречи с Путиным

Москва, 18 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выбранную президентом Украины Владимиром Зеленским первую фразу для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Зеленский сообщил, что при первой встрече с российским президентом заявит о претензиях Украины на Донбасс и Крым.