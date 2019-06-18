Защитник сборной Украины не исключил переезд в Россию

Киев, 18 июня. Защитник сборной Украины по футболу и греческого клуба ПАОК Евгений Хачериди признал, что рассмотрел бы предложение из российского клуба. Об этом игрок заявил в интервью на YouTube-канале «Зе Интервьюер».

В ходе беседы 31-летний Хачериди не стал осуждать экс-партнера по национальной команде Украины Ярослава Ракицкого, который перешел в петербургский «Зенит» в начале 2019 года и лишился места в сборной.

«Ракицкий имеет право играть там, где хочет», — объяснил он.

Украинский защитник указал на то, что в настоящее время не получал предложений из клубов Российской премьер-лиги. Впрочем, футболист заявил, что принял бы его, если бы не было альтернативы.

«А если нет предложений, но только одно предложение из России? Надо ведь семью кормить», — резюмировал Хачериди.

Украинский футболист перешел в ПАОК в прошлом году, однако в составе команды ему не удалось закрепиться. За прошедший сезон он сыграл в трех матчах греческого чемпионата.

В марте текущего года сообщалось, что защитник сине-бело-голубых Ракицкий не сыграет за сборную Украины в отборочном этапе первенства Европы-2020. Футбольные эксперты называют вердикт руководства украинской сборной политизированным.

Тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко не стал вызывать защитника сине-бело-голубых на матчи отборочного турнира Евро-2020.