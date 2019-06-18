Зеленский назвал насущной целью Украины развитие отношений с МВФ, ЕС и НАТО

Берлин, 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский назвал насущной целью страны развитие хороших отношений с Международным валютным фондом, Европейским союзом и НАТО.

О своих планах углублять сотрудничество Киева с МВФ, ЕС и североатлантическим альянсом Зеленский рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Что важно подчеркнуть: как реальный политик, я буду сотрудничать с международными партнёрами Украины», — отметил он.

Кроме того, украинский президент выразил надежду на то, что европейские страны увидят в Украине равноправного члена.Со своей стороны, по его словам, Киев делает для этого все возможное.

Ранее о том, что Украина продолжит сотрудничать с МВФ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны этой страны Александр Данилюк, отмечает телеканал RT.

По мнению Данилюка, сотрудничество с международными партнерами необходимо Киеву, чтобы завершить многие реформы в стране, для этого властям нужны финансовые ресурсы. В конце мая украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил Владимиру Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт. По мнению Коломойского, если Зеленский будет слушать западные страны, то «закончит как Порошенко, и «у него будут такие же рейтинги — 5%, 10%, 15% вместо 73%».

При этом бывший премьер Украины Николай Азаров в беседе с Федеральным агентством новостей выразил сомнение, что МВФ предоставил Киеву новый кредитный транш в ближайшее время.