Песков назвал ЧМ по футболу в России лучшим в истории

Москва, 18 июня. В Кремле нет какого-то мнения по поводу ареста экс-президента УЕФА Мишеля Платини. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По его словам, в Кремле не могут каким-либо образом комментировать сообщение об аресте бывшего спортивного менеджера.

«Я не могу это никак комментировать. Это вопрос тех органов, которые его взяли под стражу. Нам ничего не известно на счет этого. Это не вопрос Кремля», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Песков также обратил внимание на то, что мундиаль, прошедший в России в 2018 году, «и по нашему убеждению, и по признанию руководства футбольного мира — это был лучший чемпионат мира в истории».

Чемпионат мира в России проходил на 12 стадионах в 11 городах с 14 июня по 15 июля. Финал международного старта состоялся на столичном стадионе «Лужники». Сборная Франции победила команду из Хорватии (4:2) и стала двукратным чемпионом мира.

Во вторник СМИ сообщили, что экс-президента УЕФА Мишеля Платини задержали по делу о коррупции​​​. Сотрудники правоохранительных органов подозревают его в получении взятки при определении места проведения первенства мира по футболу в 2022 году, который должен пройти в Катаре. По делу в качестве «свободного подозреваемого» также проходит экс-генсек Елисейского дворца Клод Геан.