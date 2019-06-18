Путин посвятит ближайшие дни подготовке к прямой линии

Москва, 18 июня. Президент РФ Владимир Путин готовится к прямой линии, которая пройдет 20 июня. Глава государства посвятит этому ближайшие два дня, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В рамках подготовки к прямой линии Путин читает справочные материалы. Также президент РФ связывается с министрами и смотрит массив обращений читателей. По словам Пескова, 18 июня Путин выделит время на посещение двух непубличных мероприятий.

Ранее сообщалось, что к прямой линии с президентом РФ поступило уже свыше 800 тысяч вопросов. Больше всего обращений было получено по телефону, посредством SMS и через сайт. Кроме того, граждане присылали вопросы через мобильное приложение и в социальных сетях.

Также политологи назвали главные темы прямой линии с Путиным. Основными могут стать вопросы, касающиеся реализации нацпроектов, а также пенсионного обеспечения. Кроме того, внимание могут уделить новым технологиям, цифровой экономике и диверсификации российской экономики.

Прямая линия с президентом РФ начнется 20 июня в 12.00. Общение Путина с гражданами будут транслировать ведущие федеральные телеканалы и радиостанции: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОТР (с сурдопереводом), «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Федеральное агентство новостей организует текстовую онлайн-трансляцию прямой линии с президентом РФ.