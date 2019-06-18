Эксперт рассказал, с кем Турция может создать истребитель пятого поколения

Военный эксперт Алексей Леонков уверен, что Турция может использовать опыт РФ для создания истребителя пятого поколения.

Ранее стало известно, что на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019) в Ле-Бурже Турция впервые представила новейший истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter — X). Во время презентации представители компании-разработчика самолета Turkish Aerospace Industries (TAI) сообщили, что разработка истребителя переходит в активную фазу.

«В настоящее время завершается определение предполагаемых летно-технических характеристик нового истребителя. Одновременно начат поиск поставщиков различных подсистем для TF-X», — отметили в TAI.

Сообщается также, что в первую очередь истребитель разработан для поставок Вооруженным силам Турции. Так, руководству Минобороны Турции поставлена задача довести до максимально возможного уровня количество подсистем турецкого производства в составе TF-X.

«В качестве ориентировочного показателя задан уровень в 65%, однако не исключено, что он будет скорректирован в сторону увеличения или уменьшения», — рассказывают сотрудники Turkish Aerospace Industries.

Комментируя презентацию TF-X, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «в первую очередь необходимо понимать, что без стран — технологических лидеров (Россия и США. — Прим. ФАН) в авиастроении у турков ничего не получится».

«У турок с американцами вряд ли произойдет интеграция, потому что США скажут: зачем нам второй раз велосипед, да еще и для Турции? Плюс к этому у них с Анкарой натянутые отношения, и F-35 в этом деле фигурирует как камень преткновения. То есть американское направление для Турции бесперспективно», — говорит эксперт.

Конечно, есть еще Китай, который ударными темпами ведет разработку собственного истребителя пятого поколения J-20. Но для того, чтобы его окончательно признали таковым, стране необходимо иметь собственные двигатели, а двигатели на нем стоят российские.

«Взаимодействовать с китайцами, конечно, можно, но вопрос: что будут делать турки, а что будут делать китайцы? КНР свой самолет тестирует, гоняет, но говорить о массовом производстве еще рано. Это пока экспериментальный самолет. У нас вот принято решение о серийном производстве, у них еще нет. Конечно, у Турции тоже есть авиационное производство, но это сборка F-16 по американской лицензии. Они их собирают, но это еще не означает, что они смогут с самолетов поколения 3++ перепрыгнуть на пятерку», — продолжает собеседник ФАН.

По мнению военного аналитика, турецкому концерну необходимо интегрироваться в уже созданные проекты или же стать участником совместной программы создания истребителя пятого поколения, как это происходило в одно время у России и Индии.

«Да, одно время индусы с нами что-то крутили-вертели по пятому поколению, но так и не решились. Встали в позу и сказали, что сами все сделают, но делать так они могут до бесконечности. Так что все упирается в Россию. У нас сейчас отрасль двигателестроения находится на подъеме, и поэтому если все эти ребята наберутся ума — китайцы, индусы, турки, то совместно можно сделать вполне годный вариант самолета и двигателя. Они будут участвовать в проекте и получат свой движок, вокруг которого смогут лепить планер. Авионику турецкий концерн Aselsan, может быть, и поставит, так как опыт у них есть. Ракетное вооружение у турок есть, у них получится собственный истребитель пятого поколения, но с российской начинкой», — заключил эксперт.

Как сообщалось ранее, российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 в ближайшее время получит документ, разрешающий экспортные поставки самолета. Необходимая документация в настоящее время находится в правительстве на финальной стадии рассмотрения. Необходимо отметить, что самолет, который ранее назывался ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) уже имеет паспорт экспортного облика, однако сейчас происходит процесс смены названия на Су-57.