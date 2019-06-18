В России назвали хорошим уроком перехват бомбардировщика США российским Су-27

Российские границы должны быть надежно защищены от любых агрессивных действий стран НАТО. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал независимый аналитик Владимир Соловейчик.

Перехват

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н. Сообщается, что американский самолет приблизился к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей.

Отмечается, что бомбардировщики не нарушали границ. Российские самолеты выполнили перехват в соответствии с международными правилами.

Хороший урок

Как отметил Владимир Соловейчик, российский самолет Су-27 показал хороший урок американским воякам. Все было сделано эффектно, зрелищно и в полном соответствии с нормами международного права.

«Замечу, что дело было над акваторией Черного моря. Давайте вспомним: где Черное море, а где берега США? Поэтому мораль для американской военщины простая и понятная: не надо соваться к берегам России, ничего хорошего из этого не будет. Лучше понадежнее защищайте свои берега и не втягивайте свою страну в военные авантюры в интересах ныне правящих в Киеве украинских буржуазных националистов. Бандеровщина еще никому не шла на пользу — и уж нашим американским союзникам по борьбе с нацистами и их украинскими лакеями точно не пойдет», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил мастерство российских пилотов. Оно оказалось в прямом смысле слова на высоте. Черноморское побережье России, русский Крым, российские союзники в Абхазии должны быть надежно защищены от любой агрессии стран НАТО.

«И, разумеется, надо сделать выводы из поведения боевой авиации США в этом эпизоде, проанализировать тактику и полетное поведение американцев, чтобы на будущее сделать верные выводы, чтобы противовоздушная оборона нашей страны стала более эффективной и адекватной действиям в воздухе потенциальных агрессоров из числа стран — участниц НАТО. Уверен, что наши военные специалисты этим займутся», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее в Госдуме пообещали «оставить НАТО без зубов» в случае провокаций в Керченском проливе.