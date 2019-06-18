В Крыму оценили желание Зеленского «вернуть» полуостров Украине

Симферополь, 18 июня. Если разговор президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского состоится, любая попытка Киева поднять «крымский вопрос» будет пресечена. Таким мнением поделился депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее Зеленский рассказал журналистам, что скажет Владимиру Путину при первой встрече.

«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский.

Владислав Ганжара уверен, что вопрос Крыма на этой встрече — если она произойдет — поднимать никто не будет. Депутат Госсовета Крыма напомнил слова президента РФ о том, что вопрос о статусе полуострова закрыт окончательно.

«К сожалению, Зеленский продолжает петь песни Петра Порошенко относительно Крыма и Донбасса», — сказал Владислав Ганжара в комментарии «Комсомольской правде — Крым».

Он также оценил желание Зеленского «вернуть» Крым Украине: по мнению депутата, шансов в этом «вопросе» у нового президента Украины, равно как и у его предшественника, — ноль.

Владислав Ганжара считает, что Владимиру Зеленскому стоит посетить Крым в качестве туриста. Именно тогда, по мнению депутата, у президента Украины и сложится понимание того, что происходит на полуострове сегодня.

«Он ведь раньше бывал в Крыму с гастролями. Пусть приедет как турист и сравнит полуостров в составе Украины и сегодня, когда уже пять лет он находится в составе РФ», — сказал Ганжара.

Он напомнил, как в 2014 году толпа в Симферополе гнала Петра Порошенко от здания правительства до вокзала. По мнению Ганжары, если бы Зеленский заявил об «украинском Крыме» на полуострове, то повторил бы судьбу своего предшественника на посту президента.

«По моему убеждению, это путь в никуда», — резюмировал депутат Госсовета Крыма.

Напомним, Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота в Киеве жители полуострова провели референдум. По его результатам, более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать полуостров своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с принципами международного права, а потому вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт.