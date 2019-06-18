Москва, 18 июня. Правозащитники потребовали тщательно расследовать смерть бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.

Мурси умер от сердечного приступа 17 июня после слушаний дела о шпионаже, в котором его обвиняли. Ему стало плохо в зале суда. Политика госпитализировали, но спасти его уже не удалось.

Мурси отстранили от власти в 2013 году. Лидер организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) был приговорен к смертной казни, однако кассационный суд отменил смертный приговор и отправил дело на повторное рассмотрение.

Экс-президента Египта обвиняли в организации массового бегства из тюрем, а также участие в беспорядках «арабской весны» 2011 года. Кроме того, по данным следствия, Мурси и его 26 сторонников причастны к убийству сотрудников МВД Египта во время штурма тюрем. Участие в атаках на тюрьмы принимали боевики иностранных исламистских организаций.

Суд вынес в отношении Мурси и приговорил его к смертной казни, однако позже дело было отправлено на повторное рассмотрение.

Как пишет «Газета.ru», позже стало известно, что Генпрокуратура Египта выяснит причину смерти Мурси. Генеральный прокурор Египта поручил установить причины смерти бывшего президента страны Мухаммеда Мурси, скончавшегося в понедельник.

Как передает телеканал «360»,сторонники осужденного Мухаммеда Мурси, а также западные политики призвали расследовать смерть экс-лидера. При этом многие обвинили в смерти политика власти Египта. Появились сведения, что больного диабетом экс-главу государства лишали лекарств и своевременного доступа к медицинской помощи.

По мнению депутата Консервативной партии Великобритании Крипина Бланта, Каиру следует дать объяснение произошедшему. Он призвал власти Египта прояснить обстоятельства трагической смерти, а также условия лечения Мурси в тюрьме.

Кроме того, такой же позиции придерживаются правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International. Правозащитники настаивают на подробном расследовании смерти бывшего президента Египта. Сотрудница HRW Сара Леа Уитсон подчеркнула, что Мурси содержался в тюрьме в гораздо более жестких условиях, чем другие египетские заключенные.

1 Организация запрещена на территории РФ.