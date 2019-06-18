Дамаск заявил, что санкции США могут помешать формированию конституционного комитета

Пекин, 18 июня. Санкции США могут помешать формированию конституционного комитета в Сирии. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем после встречи со своим китайским коллегой Ван И.

Он напомнил, что, согласно резолюции Совбеза ООН, формирование конституционного комитета является внутренним делом Сирии, и никто не имеет право вмешиваться в этот процесс.

«Подобное вмешательство может стать препятствием для формирования Конституционного комитета. Я имею в виду односторонние меры, предпринимаемые США против сирийского народа, в том числе экономические меры», — отметил Муаллем.

Напомним, что ранее власти США выразили недовольство в связи с отсутствием прогресса по созданию конституционного комитета. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, главная причина заминки кроется в «режиме» законно избранного президента САР Башара Асада. Он также раскритиковал Россию, которая, по мнению американцев, недостаточно сильно давит на Дамаск.

Идея создания специального комитета, который должен создать новую сирийскую конституцию, была впервые озвучена во время конгресса нацдиалога САР, прошедшего в Сочи в январе 2018 года. Позже данная инициатива была закреплена по итогам переговоров в Нур-Султане.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.