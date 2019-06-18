Сирия, 18 июня. Один из пропагандистов боевиков был ранен в ходе боевых вылетов ВКС РФ в Идлибе. Курды провели новые рейды в Дейр-эз-Зоре. Турция перебросила подкрепления к постам наблюдения на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты на севере Хамы и на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут работы по ликвидации СВУ боевиков в Алеппо и его окрестностях.

«Тахрир Аш-Шам»: организовала засаду вблизи города Хаффа в Латакии.

«Джейш Аль-Изза»: обстреляла населенные пункты Шейх Хадид и Джалама на севре Хамы.

Курды: провели рейды в населенном пункте Абу Ан-Найтель на востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: перебросили подкрепления к постам наблюдения на границах «Большого Идлиба».

Провинция Латакия

Информационное агентство Al Masdar News заявляет о том, что боевики незаконных вооруженных формирований, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1***, организовали засаду на отряд солдат Сирийской арабской армии (САА) в Северной Латакии. Группе джихадистов удалось проникнуть в зону контроля сил САР в районе холмов вокруг города Хаффа. По предварительным данным, в ходе развернувшихся боев погибли семь военнослужащих правительственных войск. После налета исламисты бежали на север региона, дабы избежать столкновений с подкреплением САА, вскоре прибывшим на место происшествия. Напомним, на границах «Большого Идлиба», к которому также относятся и север Латакии, действует режим прекращения огня между исламистами и войсками Башара Асада. Однако, несмотря на это, исламисты продолжают регулярно провоцировать стычки с САА. Напомним, утром также поступали сообщения об обстрелах радикалов в Туркоманских горах.

Провинция Алеппо

Facebook-канал (dimashq.now) сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) приступили к новому этапу подрывных работ в административном центре региона и его окрестностях. Саперы правительственных сил продолжат ликвидировать следы военного присутствия джихадистов в кварталах Шейх Саид и Ар-Расума, а также в деревнях Суран и Марран до 14.00. Как известно, территория Алеппо и его пригороды были полностью зачищены от исламистов вооруженной оппозиции в декабре 2016 года, однако ввиду большого числа СВУ, заложенных боевиками перед отступлением, работы по их уничтожению все еще не были завершены.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) продолжают кампанию арестов на востоке Дейр-эз-Зора. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), две военные колонны курдов вошли в населенный пункт Абу Ан-Найтель, расположенный на пути к городу Ас-Сувар, для проведения обысков. Данные о количестве лиц, задержанных по подозрению в связях с «Исламским государством»1, пока уточняются. Напомним, накануне также прошли рейды в населенных пунктах Дибан, Хаваидж Аль-Бумасиа и Ат-Тайяна, в результате которых был безосновательно арестован ряд мирных жителей.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (XXVII27) сообщает о том, что новая партия подкреплений турецких вооруженных сил была переброшена к наблюдательным пунктам, размещенным на линии разграничения сил боевиков и правительственных подразделений. Отмечается, что турецкий военный конвой перешел через погранпереход «Кафр-Лясин» в северной части Идлиба. Как отмечалось ранее, решение о передислокации дополнительных сил было принято Анкарой после обстрела турецкого КПП у населенного пункта Шир-Магар, проведенного членами «Джебхат Ан-Нусры»***.

Между тем поступают данные о том, что в результате точечных авиаударов ВКС РФ, оказывающих поддержку силам САР, ранения получил один из пропагандистов боевиков по имени Тахир Абу Умар. Об этом сообщает на своей странице в сети Telegram военный источник (directorate4). Более подробные сведения пока уточняются.

Провинция Хама

Боевики исламистских бандформирований продолжают провоцировать стычки с правительственными войсками в северной части Хамы. По информации Twitter-канала (smmsyria), джихадисты обстреляли населенные пункты Шейх Хадид и Джалама. О возможных жертвах среди местных жителей пока ничего неизвестно. В свою очередь радикалы группировки «Джейш Аль-Изза» заявили о том, что в ходе вооруженного противостояния были убиты несколько сирийских солдат, передает военный источник в сети Twitter (Breizhman1983). Тем не менее данные сведения нуждаются в проверке.

После атаки исламистов боевые вылеты в зонах контроля террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» провели российские ВКС, сообщает агентство новостей Baladi-News. Под ударом оказались военные объекты боевиков на подступах к городу Аз-Залакият. Данные о потерях радикалов в живой силе или военной технике пока уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)