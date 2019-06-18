Политологи назвали главные темы прямой линии с Путиным

Москва, 18 июня. Главными темами прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным могут стать вопросы реализации нацпроектов, пенсионное обеспечение и ряд других актуальных тем, считают политологи.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится в четверг в 12.00. Прием вопросов для прямой линии проходит с 08.00 9 июня. За два дня до начала прямой линии поступило более 800 тысяч обращений.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин считает, что особое внимание в рамках общения будет уделено социально-экономической ситуации в РФ и вопросам внутренней политики.

«Международная тематика тоже будет затрагиваться, но представляется, что все-таки доминировать будет внутриполитическая», — заявил политолог в комментарии РИА Новости.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что основной темой будет ход и выполнение национальных проектов. Руководитель «Политической экспертной группы» политолог Константин Калачев добавил, что также внимание могут уделить новым технологиям, цифровой экономике и диверсификации российской экономики. Калачев также подчеркнул, что основанная задача прямой линии – повысить уровень социального оптимизма. Он отметил, что многие воспринимают главу государства как «окно последней надежды, а иногда даже как волшебника или Деда Мороза».

Напомним, прямая линия с президентом РФ пройдет в 17-й раз. Впервые общение с народом в таком формате состоялось в 2001 году. Трансляцию предстоящей прямой линии с президентом будут вести ведущие федеральные телеканалы и радиостанции. Федеральное агентство новостей организует текстовую онлайн-трансляцию, оперативно информируя читателей о содержании общения Путина с гражданами России.