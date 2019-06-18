Аналитики назвали главные «города невест» в России

Москва, 18 июня. Иваново лишился статуса «города невест», передав его Волгограду. Об этом сообщили эксперты, проанализировавшие запросы на покупку свадебных платьев на сайте бесплатных объявлений «Авито» из расчета на душу населения.

При составлении списка использовались данные за первые пять месяцев этого года. Цифры сравнили с аналогичным периодом 2018 года. Волгоград был объявлен «городом невест», поскольку именно там чаще всего интересовались покупкой свадебной атрибутики.

Второе место в рейтинге занял Краснодар. Город смог попасть в топ-3, несмотря на то, что, по сравнению с прошлым годом, спрос на свадебные платья здесь упал на 24,7%. Кроме того, на верхних строчках списка оказались Барнаул и Саратов.

Также эксперты отметили резкий рост спроса на одежду для бракосочетаний в Тольятти. По сравнению с 2018 годом, количество запросов, касающихся свадебной атрибутики, здесь выросло на 58,4%. Подобные скачки зафиксированы в Ульяновске (55,6%) и в Ижевске (43,2%), однако лидерами рейтинга эти города не стали.

Кроме того, аналитики назвали города, в которых меньше всего интересуются темой бракосочетаний. В список вошли Пермь, Красноярск, Москва, Челябинск и Екатеринбург, сообщает «Российская газета».

По данным экспертов, в 2019 году спрос на свадебные платья и костюмы для бракосочетания вырос на 10,4%. Причем одежда для торжественного события подорожала за год в среднем на 6%.

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