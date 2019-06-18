Российский Центр по примирению в Сирии провел гуманитарную акцию за Евфратом

В населенном пункте Хшам провинции Дейр-эз-Зор представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) принял участие в мероприятии.

Хшам пережил очень тяжелые времена из-за действий боевиков «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Жители, страдающие от болезней, разрушенные жилые дома, оборванные линии электропередач и неисправный водопровод — все это отголоски террористического режима ИГИЛ1, который на несколько лет захватил поселок — вплоть почти до конца 2017 года.

Сирийским войскам совместно с российскими ВКС удалось побороть джихадистов, уничтожив часть бандформирований на территории Заевфратья. Был освобожден небольшой район за рекой в предместьях Дейр-эз-Зора, в то время как остальные территории на этом направлении отбили у ИГ1 курды и США.

Сейчас российская сторона продолжает оказывать поддержку по восстановлению мира и помощь в организации возвращения беженцев в освобожденные от террористов дома на территории Сирийской Арабской Республики. Обеспечение средствами первой необходимости

с целью недопущения возникновения гуманитарного кризиса на восточном берегу Евфрата является приоритетной задачей для военнослужащих российского Центра по примирению.

Как рассказал корреспондент ФАН, в ходе очередной акции военнослужащие из РФ передали жителям Хшама продукты первой необходимости, общий вес которых составил более двух тысяч тонн.

Напомним, в начале текущего месяца представители ЦПВС провели гуманитарные мероприятия в поселениях Маррат и Хатла, расположенных рядом с Хшамом — тоже на востоке от Евфрата. Об этом также сообщал наш репортер в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.