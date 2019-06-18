Число пропавших детей и подростков в России снизилось почти на треть

Москва, 18 июня. Число пропавших детей и подростков в России за последние пять лет снизилось почти на треть. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на II Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов.

По ее словам, с 2014 по 2018 год показатель численности разыскиваемых несовершеннолетних снизился на 30%: с девяти тысяч до шести тысяч. Кузнецова добавила, что, по данным на конец 2018 года, численность детей, находившихся в розыске, сократилась на 15,5%.