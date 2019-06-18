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Директор Фонда кино рассказал подробности своего избиения

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Директор Фонда кино рассказал подробности своего избиения

Москва, 18 июня. Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов рассказал подробности о своем избиении.

«Да, напали и избили возле дома. Зубы выбили, лицо разбито. Всю ночь следственные мероприятия шли», — отметил он.

По словам Тельнова, инцидент произошел в 22.00. На продюсера напал какой-то крупный человек. При этом директор Фонда кино признался, что не имеет понятия, что стало причиной этой агрессии.

«Нет никаких мыслей по этому поводу», — пояснил он телеканалу 360.

Ранее сообщалось, что исполнительного директора Фонда кино избили в Москве. Злоумышленники сняли нападение на камеру смартфона, а затем скрылись. Тельнов рассказал, что нападающие не преследовали цели его ограбить.

Вячеслав Тельнов возглавлял «Ленфильм», а также профильный департамент министерства культуры. На должность исполнительного директора его назначили осенью 2018 года.

Это уже не первый случай, когда известные люди подвергаются нападению на улице. Так, например, в июне неизвестный напал, избил и ограбил гитариста группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко во время гастролей коллектива в Минске. От полученных травм мужчина впал в кому.

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Автор: Антон Соколов
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