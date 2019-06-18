Эксперты назвали новые способы обмана автомобилистов

Москва, 18 июня. Эксперты рассказали о новых способах обмана автомобилистов. Жертвой мошенников можно стать не только на дорогах, но и на парковках, и в автосервисах.

Мошенники могут надеть на колесо кодовый или обычный замок, оставив записку под дворниками с требованием перевести деньги на номер телефона. Автомобилистам в данной ситуации советуют незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, так как этот случай подпадает под статью 163 УК РФ «Вымогательство». Ехать с замком на колесе можно, однако будут царапаться тормозная колодка и диск, также возможно нарушение балансировки.

На автостоянках может произойти скручивание номеров: водитель получает сообщение с указанием номера телефона и требуемой суммой. Если хозяин машины выполнит требования, то ему сообщат, где находятся спрятанные номера. В таком случае можно не вестись на уловки мошенников, а просто перерегистрировать номера.

Часто к автомобилистам подходят на парковке с предложением проследить за машиной за 500 рублей. В случае отказа можно найти на авто, к примеру, царапину. Если хозяин машины попал в такую ситуацию, то лучше сфотографировать неизвестного человека. Если автомобилю будет причинен ущерб на сумму выше пяти тысяч рублей, то можно заводить уголовное дело.

Также часто сотрудники автосервисов проворачивают мошеннические схемы: устанавливают чужие или дешевые покрышки. Для того, чтобы исправить ситуацию эксперты советуют предъявить подтверждающие факт покупки покрышек документы. Кроме этого, необходимо будет искать свидетелей. Об этом пишет aif.ru.

Ранее сообщалось, что петербургские депутаты вынесли на рассмотрение законопроект о наказаниях за мошенничество при продаже автомобиля. За «скрученный» пробег или сокрытие информации о ДТП, в которых побывала машина, предлагается выписывать крупный штраф и отправлять нарушителя под стражу.