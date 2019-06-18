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Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

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Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Пенза, 18 июня. Первомайский районный суд Пензы заключил под стражу на два месяца 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщил представитель суда.

«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца 15 фигурантам уголовного дела», — сообщили в суде в комментарии ТАСС.

Конфликт между жителями Чемодановки и цыганами возник 13 июня. Ссора переросла в массовую драку, в результате столкновений один человек получил серьезную черепно-мозговую травму и умер в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое расследуется следователями центрального аппарата СК РФ.

На следующий день жители населенного пункта провели сход, участие в котором принял  губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Глава региона пообещал, что все виновные понесут наказание. Кроме того, Белозерцев сформировал в Чемодановке оперативный штаб, который занимается стабилизацией ситуации в населенном пункте.

Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Стоит отметить, что инцидент в Чемодановке породил массу «вбросов» в социальных сетях. Провести проверку фейков в Сети у компетентных органов потребовал глава Пензенской области. Роскомнадзор удалил ложные данные по конфликту в Чемодановке. Вся информация, которую генеральная прокуратура признала фальшивой, в настоящее время удалена из социальных сетей.

Ранее глава сельсовета Чемодановки Сергей Фадеев сообщил, что все цыгане добровольно покинули Чемодановку, а также соседнее село Лопатки. Фадеев также добавил, что некоторые цыганские семьи оставили свой скот в Чемодановке.

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Автор: Сергей Петров
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