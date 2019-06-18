Чистая российская нефть поступила по «Дружбе» на НПЗ в Германии

Берлин, 18 июня. Чистая российская нефть стала поступать по трубопроводу «Дружба» на НПЗ в Германии. Об этом заявили в концерне «Роснефть» (Rosneft Deutschland GmbH) в городе Шведт.

«Проблема решена», — заявил представитель компании в комментарии газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание отмечает, что позитивные сигналы были получены и от компании Total, владеющей другим НПЗ на востоке Германии. Завод также получает российское топливо по «Дружбе». Однако пока трубопровод не заработал на полную мощность. При этом на НПЗ в Шведте полагают, что ситуация с поставками будет полностью нормализована уже к концу недели, пишет ТАСС.

На сегодняшний день ФРГ получает почти 36% своих запасов сырой нефти из РФ. Большая часть ее поступает по трубопроводу «Дружба».

Ранее президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что попадание в нефтепровод «Дружба» значительного количества хлорорганики могло быть диверсией.

По словам Токаева, по факту инцидента было проведено внутрикорпоративное расследование. В итоге выяснилось, что источником загрязнения оказалось частное предприятие в Самарской области. Он не исключил, что слив экспортируемой нефти, которая не прошла товарную подготовку, компания могла произвести в рамках некой «мошеннической схемы». Этот момент предстоит прояснить уже следственным органам, отмечает Infox.