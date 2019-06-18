Экс-глава УЕФА Платини арестован по подозрению в коррупции

Париж, 18 июня. Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини взят под стражу по подозрению в коррупции. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Экс-главу УЕФА арестовали во Франции. Дело связывают с выбором страны — хозяйки мундиаля 2022 года — тогда возможность провести первенство мира получил Катар. Экс-игрок сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.

Платини за несколько дней до выборов страны — хозяйки мундиаля встречался с представителями Федерации футбола Катара в Швейцарии. Тогда сообщалось, что спортивный функционер делал это по просьбе главы Елисейского дворца Николя Саркози.

Выборы страны — хозяйки первенства мира по футболу 2022 года прошли 2 декабря 2010 года в швейцарском Цюрихе. Соперниками Катара были Австралия, Штаты, Южная Корея и Япония.

Голосование проводилось в четыре тура, в первом туре из гонки за мундиаль выбыла Австралия, во втором — Япония, в третьем туре меньше всего голосов получила Республика Корея, борьба в решающем туре развернулась между заявками США и Катара. В результате победу с существенным перевесом одержал Катар.

Напомним, что Платини был избран президентом УЕФА в 2007 году и занимал этот пост в течение восьми лет — до 2015 года. В октябре 2015 года Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила спортивного функционера Платини от своей должности сроком на три месяца, а в декабре он был дисквалифицирован на 8 лет. Через год срок дисквалификации был сокращен до 4 лет.

В мае 2018 года швейцарские прокуроры сообщили BBC Sport, что против 63-летнего Платини не проводится никакое расследование.