СПГ-терминалы в Одессе и Николаеве приведут Украину к газовой зависимости от США

У Украины вряд ли получится стать газодобывающей страной; политическая элита государства пытается разместить под шумок в Одессе и Николаеве СПГ-терминалы для американского сжиженного газа. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Максим Жаров.

Конкуренция с Россией

Газотранспортная система (ГТС) Украины при условии сотрудничества с инвесторами и масштабной работы над добычей через три года якобы сможет составить конкуренцию Российской Федерации по транспортировке газа в Европу. Такое довольно смелое заявление сделала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Во-первых, у нас разведано 960 кубических метров газа, почти триллион. Мы знаем, где и как бурить. И сегодня технологии бурения уникальные и скоростные. Это говорит о том, что если мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему, которая составит конкуренцию России по транспортировке газа в Европу и полноценно обеспечит всю Украину», — сказала Тимошенко.

Кроме того, украинский политик отметила, что одесский и николаевский порты нужно разблокировать, чтобы обеспечить Украину альтернативным газом и наполнить ГТС. По ее словам, там необходимо построить LNG-терминалы (терминалы для приема сжиженного природного газа).

Миф о самостоятельной добыче газа

Как отметил Максим Жаров, Юлия Тимошенко — известный мастер «серых» газовых схем. За контракт 2009 года с Россией она до сих пор отбивается от нападок своих политических оппонентов внутри страны.

«В данном же случае интересно не то, что Тимошенко в очередной раз раздувает миф о способности Украины самостоятельно добывать и продавать газ. Крайне затратное и технологически сложное превращение Украины в газодобывающую страну Тимошенко пытается прикрыть предложением разместить СПГ-терминалы в Одессе и Николаеве. А это — американский сжиженный газ, который США теперь навязывают Европе по завышенным ценам», — пояснил политолог.

Эксперт выразил мнение, что в конечном счете эти СПГ-терминалы приведут Украину к газовой зависимости уже не от России, а от США. Причем зависимость эта, в отличие от газового контракта 2009 года с РФ, слишком напоминает кабалу, уверен он.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что у них нет технической модели работы украинского ГТС после прекращения транзита российского газа.