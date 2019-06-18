В «Газпроме» объяснили, почему невозможно заключить контракт с Украиной на европейских условиях

Москва, 18 июня. Заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможно из-за отсутствия в этой стране необходимых структур, об этом заявил член правления, начальник департамента газового холдинга ПАО «Газпром» Сергей Кузнец.

По словам представителя компании, «Газпром» многократно призывали заключить контракт на транзит газа на европейских условиях, но на данном этапе это невозможно.

«У Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор», — заявил Кузнец на пресс-конференции.

Он также отметил, что в этой ситуации сложно строить какие-то предпосылки или предположения в отношении будущего транзитного контракта, так как нет понимания того, с каким контрагентом необходимо работать.

Ранее в мае текущего года в силу вступила новая редакция газовой директивы Евросоюза. Она распространяет действие газового законодательства ЕС на газопроводы, направленные в европейские государства ЕС из третьих стран. Действие директивы распространяться на российский газопровод «Северный поток — 2». Согласно доработанной директиве, у «Северного потока — 2» должен быть независимый от «Газпрома» оператор.

Весной 2018 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания расторгает контракт с Украиной на поставку и транзит газа. При этом он отметил, что российская сторона готова вести переговоры с «Нафтогазом» о транзите, однако для этого власти Украины должны обосновать его экономическую целесообразность.