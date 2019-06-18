Сын Алибасова сравнил отравление отца со сценой из «Игры престолов»

Бари Алибасов практически мгновенно потерял способность говорить. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей сообщил сын известного продюсера Бари Алибасов — младший. Его отец успел произнести ему в трубку лишь несколько слов. Сын артиста заявил, что он первым нашел его после отравления.

Алибасов-младший также рассказал о мошенничестве вокруг кота артиста и о том, как преступники вернули ему похищенные деньги.

Пена и кровь

— Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о произошедшей с вашим отцом трагедии?

— Я отца первым обнаружил. Это, наверное, был самый страшный день в моей жизни. Более страшной ситуации не было. Я находился в офисе, в Москва-сити. Во время совещания раздается звонок телефона: звонит отец. Обычно он звонит мне в течение дня, чтобы за что-то отчитать. Он до сих пор меня воспитывает, за что я ему очень благодарен. Но воспитание заключается в том, что он мне звонит на работу, чтобы сказать, что я в бизнесе делаю не так. Учитывая, что идет совещание, я беру трубку (я всегда снимаю трубку, когда звонит папа) и отвечаю ему: «Папа, перезвони, пожалуйста».

— Что было дальше?

— Обычно отец перезванивает, а тут, вместо того чтобы перезвонить, он... Если вы вспомните в сериале «Игра престолов» сцену отравления короля Джофри, как он скончался со страшными хрипами в этой прекрасной серии...

У меня точь-в-точь та же самая картинка, но я ее не вижу, а слышу. В ухе задыхающийся, захлебывающийся то ли кровью, то ли пеной отец. Он успевает сказать лишь несколько слов: «Сынок, умираю, отравился, приезжай срочно». И дальше я слышу, как человек захлебывается чем-то.

Самый страшный день

— Как долго вы ехали к отцу?

— Семь минут заняла дорога от офиса до папы. И пока бежал, чтобы отогнать мысль, что он уже умер, я ему постоянно перезванивал, и папа брал трубку. Там были хрипы, стоны, кашель. Я понимал: раз поднимает трубку, значит, еще жив. По пути вызвал скорую, приехал одновременно со скорой, за семь минут. Он уже лежал в луже крови перед входом. Чтобы не искать его по квартире — она огромная, а счет шел на минуты, — папа подполз к двери и уже выплевывал остатки своего желудка прямо там. Мы нашли его и срочно начали делать промывание. Папа не мог говорить по телефону, потому что ко времени приезда скорой разъело дыхательные пути с пищеводом. Страшнее дня у меня в жизни не было.

— Ужасно. Надеемся, что ваш отец пойдет на поправку...

— Да, самое главное — отец вышел из больницы, у него сейчас в сознании конфетно-букетный период в отношениях, кота вернули, мошенники вернули деньги за ненастоящего кота. Все идет к хорошему.

— Не могли бы вы поподробнее рассказать историю о потере кота Бари Алибасова?

— Сначала мы потеряли кота, во время пресс-конференции, которая была у него дома. Кот замешался в толпе журналистов и проскочил. На следующий день вроде бы его нашли, а я тогда уехал проводить форум в Брянске. И пока я был в отъезде, мошенники принесли в наш офис другого, ненастоящего кота, с теми же самыми приметами, которые я оставил в офисе. Отцовский секретарь отдала 800 тысяч рублей, приняла животное, а через час выяснилось, что подсунули не того кота. Человек отказался сниматься и быстро ушел из офиса. А по камере с подъезда попробуй определить личность...

Кот вместо ужина

— Как был найден настоящий кот?

— Он все это время был в кунг-фу-школе в соседнем дворе. В переводе с китайского название этой школы звучит как «Клан пяти боевых котов». Я очень долго над этим смеялся. При этом наш питомец сидел рядом со статуей кота, который символизирует вершину кунг-фу-мастерства. А сегодня отзвонился мошенник, который похитил наши 800 тысяч рублей. Оказалось, что он украл этого кота у своих знакомых. Они вычислили его, сопоставили факты и надавили — сказали мошеннику, что сдадут его, если он не вернет Алибасову деньги.

— И он их вернул?

— Мне вернули 550 из 800 тысяч рублей. 250 тысяч он уже растратил. Мошенник попросил вернуть ему кота, которого он украл.

— Похититель кота назвал свое имя?

— Да, назвал. Он сначала перевел деньги обратно, часть — 550 тысяч рублей, и спросил, можем ли мы замять эту историю, если он вернет остаток. Естественно, эти деньги на дороге не валяются. Я готов ради них не называть его фамилию. Тут другая проблема: мы подарили «ненастоящего» кота фан-клубу «На-На». И он уже у кого-то живет. Вот как теперь принять решение? Кого обделить? Либо нужно обделить «нанайских» фанаток, отобрать у них кота, либо надо оставить его у них, и тогда я упущу свои 250 тысяч. Вот теперь получается парадокс: репутация «На-На» среди фанаток или мои 250 тысяч рублей.

— Как вы планируете выходить из этой ситуации?

— Решение должен принять солист группы «На-На» Владимир Политов. Я думаю, можно заменить 250 тысяч на ужин с Политовым. Если договорюсь с артистом, фанатки согласятся обменять кота на ужин с ним, а я потом обменяю кота на 250 тысяч обратно. Но Политов сейчас не в Москве, поэтому я не могу до него дозвониться.

Ранее Бари Алибасов — младший рассказал, почему его отец перепутал «Крот» с газировкой. Оказалось, что упаковка средства похожа на обычную бутылку газировки и имеет приятный запах.