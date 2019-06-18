Зеленский прибыл с однодневным визитом в Берлин

Берлин, 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин. В рамках визита он встретится с представителями правительства Германии.

Поездка в Берлин стала первым официальным визитом Зеленского в ФРГ с того момента, как он занял пост президента Украины. 18 июня Зеленский встретится с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле. Кроме того, на 12.30 по местному времени запланирована официальная церемония встречи президента Украины с военными почестями. Затем Зеленский примет участие в рабочем обеде с канцлером Германии Ангелой Меркель. В 13.45 по местному времени начнется пресс-конференция, на которой журналистам расскажут об итогах встречи.

Также Зеленский побеседует с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Bellevue. Кроме того, президент Украины планирует встретиться с целым рядом немецких политиков. Визит Зеленского завершится рабочим ужином с руководителями ведущих немецких компаний, имеющих представительства на Украине. Вечером 18 июня украинская делегация покинет Берлин, сообщает «Укринформ».

Зеленский прилетел в Германию после официального визита в Париж. Он осмотрел во Франции самый большой в мире кампус стартапов Station F и рассказал о красивых украинках, а также напомнил о развитии IT-индустрии на Украине. Зеленский сообщил, что ему очень близка тема инноваций. Он убежден, что Украина должна ассоциироваться не только с сельским хозяйством, шахтами и красивыми женщинами, но и с IT-индустрией.