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Комбинезон популярной хип-хоп певицы треснул во время концерта в США

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Комбинезон популярной хип-хоп певицы треснул во время концерта в США

Нью-Йорк, 18 июня. Американская рэп-исполнительница Белкалис Альманзар, более известная как Карди Би (Cardi B), попала в нелепую ситуацию во время своего выступления — часть тела артистки оказалась оголена. Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным ресурса, у хип-хоп исполнительницы и телевизионной дивы порвалась одежда во время концерта на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival, который проходил в Теннесси.

Певица вышла на сцену в блестящем пестром комбинезоне, который обтягивал ее тело. Когда артистка танцевала, развернувшись спиной к зрителям, костюм разорвался на пятой точке певицы. Вскоре исполнительница переоделась в белый халат, из-под которого выглядывало нижнее белье.

В январе текущего года Карди Би пожаловалась фолловерам не неудобные брюки итальянского популярного дома Dolce&Gabbana. В ролике, который рэп-исполнительница опубликовала в своем Instagram, она заявила, что одежда не дает ей свободно двигаться.

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Автор: Сергей Петров
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