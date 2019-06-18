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Путин отметил вклад верховных судов ШОС в противодействие глобальным угрозам

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Путин отметил вклад верховных судов ШОС в противодействие глобальным угрозам

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIV Совещания председателей верховных судов государств — членов ШОС. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.                                                                      

В приветственном сообщении подчеркивается, что высшие судебные инстанции государств — членов ШОС наращивают свое взаимодействие в целях обеспечения законных прав и интересов граждан стран — участниц и «вносят значимый вклад в совместное противодействие глобальным вызовам и угрозам». В частности, речь идет о терроризме и коррупции, трансграничных и экономических преступлениях.                       

Глава российского государства также отметил важность обмена опытом и рассмотрения широкого круга актуальных вопросов, которые связаны с налаживанием гармоничной работы национальных правовых систем. Путин выразил уверенность в том, что встреча председателей верховных судов государств — членов ШОС пройдет в деловом ключе и атмосфере доверия и взаимопонимания.       

Ранее сообщалось, что Путин выступил с предложением провести форум глав регионов ШОС в начале 2020 года. По мнению главы российского государства, проведение форума глав регионов будет способствовать «расширению взаимовыгодных межрегиональных торгово-инвестиционных и гуманитарных контактов на пространстве ШОС».                

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Автор: Сергей Петров
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