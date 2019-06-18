Сестра Алибасова обвинила семью Шукшиных в отравлении продюсера

Москва, 18 июня. Сестра музыканта и продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, Зоя, обвинила родственников супруги артиста в его отравлении. Об этом женщина заявила в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Бари Алибасов попал на больничную койку после того, как по ошибке выпил очистительное средство. Однако 17 июня сестра продюсера выступила с заявлением в телепрограмме и обвинила Шукшиных — родственников Лидии Федосеевой-Шукшиной — в отравлении мужчины.

«Его отравили Шукшины», — сказала родственница Алибасова.

При этом она не уточнила, кто именно может быть причастен к отравлению.

Ранее актер Станислав Садальский предположил, что Бари Алибасова могли отравить. Он также высказал точку зрения, что к инциденту с продюсером могут быть причастны родственники Федосеевой-Шукшиной.

Напомним, Бари Алибасов был экстренно госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского 4 июня. По словам сына продюсера, Бари Алибасова — младшего, его отец принял химическую жидкость за сок. Врачи диагностировали у артиста ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. 17 июня стало известно, что Бари Алибасова выписали из больницы. Родственники планируют направить его на реабилитацию в Казахстан.