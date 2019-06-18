Эксперт скептически отнесся к рейтингу смартфонов от Роскачества

Москва, 18 июня. Специалисты Роскачества составили список лучших смартфонов. В перечень вошли Samsung Galaxy S10e, iPhone XS, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S9+ и другие смартфоны.

Как отметил специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьев, совершенно непонятно, что взято за основу такого рейтинга.

«Я скептически отношусь к рейтингу Роскачества, просто собрались люди и решили создать рейтинг», — заявил эксперт.

Специалист обратил внимание, что в рейтинге первая тройка представлена телефонами одной корпорации с разным размером экрана. По его мнению, это говорит об аффилированности перечня, сообщает Nation News.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскачество исследовало более 400 моделей телефонов и составило «десятку» лучших гаджетов. По мнению экспертов организации, лучшими смартфонами можно считать Samsung Galaxy S10e, iPhone XS, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S9.