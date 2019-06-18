Москва, 18 июня. «Газпром» предложил Украине вернуться к переговорам с «чистого листа» в рамках мирового соглашения по спорам с судах Стокгольма. Об этом сообщил член правления компании Сергей Кузнец на пресс-конференции «Газпрома» на тему: «Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу».

Он подчеркнул, что предложение о заключении мирового сообщения было еще сделано во время прошедших в январе 2019 года трехсторонних консультаций. Кузнец рассказал, что глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о готовности «рассмотреть «нулевой вариант» и вернуться к переговорам с «чистого листа».

«Но дело в том, что украинская сторона упорно хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения», — заметил Кузнец.

Ранее сообщалось, что «Газпром» без заключения прямого контракта на поставки газа Украине не будет иметь обязательств по поддержанию необходимых резервных мощностей газотранспортной системы на границе России и Украины. Об этом заявил глава корпорации Алексей Миллер. По его словам, «первый и самый главный вопрос — это договор прямой на поставку российского газа на Украину». Миллер заметил, что «это технологически очень серьезно». Он также заявил о готовности обсудить поставку газа на Украину на 25% дешевле, чем по реверсу.