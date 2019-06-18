Пушков обсудил дело Вышинского с генсеком ОБСЕ

Вена, 18 июня. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер считает, что освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может повлиять на общее состояние российско-украинских отношений. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который обсудил с генсеком ОБСЕ ситуацию вокруг ареста журналиста.

Как отметил сенатор, Гремингер понимает символическое значение освобождения Вышинского для возможного изменения в отношениях двух стран. При этом генеральный секретарь ОБСЕ заявил, что Украина тоже ждет каких-то шагов со стороны России.

По словам сенатора, во время беседы он обратил внимание Гремингера на то, что сейчас идут переговоры между омбудсменами России и Украины Татьяной Москальковой и Татьяной Денисовой, касающиеся двустороннего освобождения людей, находящихся в заключении в обеих странах.

«Он (генеральный секретарь) выразил надежду, что как раз в гуманитарной плоскости могут состояться какие-то шаги с обеих сторон, которые положат начало постепенному улучшению политических отношений между странами», — сообщил Пушков РИА Новости.

Кроме того, 17 июня российский сенатор встретился с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром и обсудил с ним дело Вышинского, а также ситуацию с другими российскими журналистами, находящимися на Украине. Пушков напомнил, что до сих пор не раскрыты убийства Павла Шеремета, Олеся Бузины и целого ряда журналистов. По его словам, Дезир ответил, что «это тоже вызывает очень серьезные вопросы, почему здесь нет прогресса». Как сообщил Пушков, представитель ОБСЕ надеется, что в этом вопросе произойдет какая-то подвижка при новых властях Украины.

Напомним, главного редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая прошлого года в Киеве по подозрению в государственной измене. Херсонский суд арестовал Вышинского на два месяца, затем срок заключения неоднократно продлевали.

В ОБСЕ несколько раз призывали Киев отказаться от нападок на свободу слова и репрессий в отношении журналистов. В МИД РФ требовали отпустить арестованного на Украине по сфабрикованному делу журналиста. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что арест Вышинского является свидетельством давления украинских властей на представителей СМИ, которые имеют альтернативный взгляд на происходящие в стране события.