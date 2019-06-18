В «Газпроме» отчитались о строительстве «Северного потока — 2»

Москва, 18 июня. «Газпром» рассчитывает, что трубопровод «Северный поток — 2» будет запущен вовремя, заявил зампред правления российского холдинга.

Он подчеркнул, что все работы по укладке идут по графику. По последним данным, уложено уже почти 58,7% от общей протяженности труб по двум ниткам «Северного потока — 2». По дну Балтийского моря уложена 1 тыс. 441 км газопровода.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Строительству газопровода всячески пытаются препятствовать США. Опасения Вашингтона из-за «Северного потока — 2» связаны со стремлением навязать Европе свой газ. Кроме того, с призывами блокировать реализацию российского проекта пытается Украина.

13 июня американский лидер Дональд Трамп на встрече с польским президентом Анджеем Дудой анонсировал новые санкции против «Северного потока — 2». По словам Трампа, таким образом США хотят защитить Германию от трат в «миллиарды долларов» за российский газ. При этом, как отмечает Infox, в самой Германии американская забота об ее интересах вызывает раздражение.