Москва, 18 июня. Более 800 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным за два дня до ее начала. Об этом говорят данные колл-центров, которые принимают вопросы для прямой линии с главой государства.

По состоянию на 18 июня 9.00, свыше 800 тысяч вопросов поступило к прямой линии с Путиным (829 593 обращения). Из них более 486 тысяч было получено по телефону. Еще 236 тысяч заявок операторы приняли через SMS, около 34 тысяч обращений поступило через сайт. Как передает телеканал «Россия 24», кроме того, более 41 тысячи человек, чтобы задать вопрос президенту, воспользовались мобильным приложением, а 30 тысяч россиян опубликовали вопросы в социальных сетях.

Трансляция прямой линии с Путиным состоится 20 июня в 12.00 по московскому времени. При этом прием вопросов будет вестись и в четверг, с 08.00 вплоть до окончания программы. Напомним, принимать вопросы к Путину начали с 9 июня.

Ранее телеканал «Россия-24» сообщил, что к прямой линии с Путиным поступило более 600 тысяч вопросов. Большая часть обращений пришлась на телефонные звонки. На втором месте оказались вопросы, отправленные через сообщения. Третью строчку заняли обращения через мобильное приложение.

Напомним, прямая линия с президентом РФ пройдет в 17-й раз. Впервые общение с народом в таком формате состоялось в 2001 году. Трансляцию предстоящей прямой линии с президентом будут вести ведущие федеральные телеканалы и радиостанции: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОТР (с сурдопереводом), «Радио России», «Маяк» и «Вести FM». Федеральное агентство новостей организует текстовую онлайн-трансляцию, оперативно информируя читателей о содержании общения Путина с гражданами России.

Напомним, более 65% россиян одобряют деятельность президента России Владимира Путина на посту главы государства. Деятельность правительства РФ одобряет 41% опрошенных. Работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобряют 38% респондентов. При этом 47,1% опрошенных не одобряют деятельность правительства РФ и его главы.

Отвечая на вопрос, кому бы вы доверили решение ключевых государственных вопросов, 33,4% опрошенных назвали Владимира Путина, 14,7% назвали министра обороны РФ Сергея Шойгу. На третьем месте глава МИД России Сергей Лавров, которого поддержали 11,7% респондентов.

Кроме того, по данным ВЦИОМ, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,8% опрошенных проголосовали бы за «Единую Россию», КПРФ готовы поддержать 16,5% респондентов, ЛДПР - 11,3%, за «Справедливую Россию» готовы проголосовать 6,6% опрошенных.