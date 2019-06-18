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Глава СВР назвал опасными попытки заигрывать с террористами

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Глава СВР назвал опасными попытки заигрывать с террористами

Москва, 18 июня. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал опасными попытки заигрывать с террористами в современном мире. Об этом он заявил во время международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Заигрывать с терроризмом в современном взаимосвязанном мире смертельно опасно», — цитирует слова Сергея Нарышкина ТАСС.

Он отметил, что управляемость террористических группировок является условной, так как в итоге они все равно выходят из-под контроля и несут угрозу тем странам, которые ранее их поддерживали. По словам Нарышкина, известны примеры, когда некоторые страны вмешиваются в дела других государств под предлогом борьбы с терроризмом.

Глава СВР подчеркнул, что попытки делить террористов на «плохих и хороших» или «своих и чужих», и при этом манипулировать и теми, и другими, также являются безответственными. В качестве примера Сергей Нарышкин привел ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке.

«В Сирии на поддержку отрядов вооруженной оппозиции потрачены миллиарды долларов, но у западных стран так и не получилось отделить так называемые умеренные формирования от террористической «Джебхат ан-Нусры»1 (Организация запрещена в РФ. — Прим. ред.)», — резюмировал глава СВР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Автор: Регина Пак
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