Пользователи WhatsApp сообщили о масштабном сбое

Москва, 18 июня. Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе популярного мессенджера WhatsApp. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По информации портала, сбои в работе мессенджера наблюдались с 02.02 по московскому времени. На проблемы в работе WhatsApp пожаловались свыше 580 человек. В настоящее время не зарегистрировано ни одного обращения. Об этом пишет «Газета.ru».

В начале мая 2019 года появилась информация о том, что в приложении WhatsApp обнаружена уязвимость, которая позволяла злоумышленникам с помощью звонков через специальный сервер устанавливать на смартфоны вредоносное программное обеспечение. Отметим, подобные бреши позволяют иностранным спецслужбам использовать приложение для слежки, в том числе за чиновниками и военнослужащими, и таким образом получить доступ к государственной тайне.

Напомним, компания Facebook, которой принадлежит мессенджер WhatsApp, ранее неоднократно становилась фигурантом громких скандалов из-за утечки конфиденциальных данных пользователей социальной сети.

Например, в отношении компании в Ирландии начато три независимых расследования о нарушениях прав пользователей. Также власти Канады обвинили компанию в нарушении законодательства в сфере защиты персональных данных. Это произошло после того, как доступ к данным 600 тысяч аккаунтов граждан страны были переданы третьим лицам. Кроме этого, власти США подозревают Facebook в «незаконном хранении» электронных адресов и контактов около 1,5 млн пользователей.