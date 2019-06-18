Сенатор Морозов назвал причину, почему Киев не готов к прямому диалогу с ДНР и ЛНР

Вероятно, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский опасается серьезной критики в свой адрес, если начнет вести прямые переговоры с республиками Донбасса. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации Олег Морозов.

Киев не готов

Зеленский в ходе своей встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов к прямому диалогу с Донецкой и Луганской народными республиками. Глава Украины выразил согласие только на переговоры в минском формате и прекращение огня.

«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в «минском формате», продолжать отношения, прекратить огонь», — заявил Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров.

Кроме того, Зеленский назвал «конкретные шаги» для возобновления переговоров в «нормандском формате», в котором принимают участие представители Украины, Германии, России и Франции. Они заключаются в освобождении военнопленных, возвращении украинских моряков, которые были арестованы за нарушение российской границы во время провокации ВМСУ в Керченском проливе, а также прекращении боевых действий на территории Донбасса и разведении военных формирований на линии разграничения.

Ответы дать придется

Как отметил Олег Морозов, прямой диалог подразумевает прямые ответы на прямые вопросы. Это и вопрос статуса республик, и вопрос наличия прав на родной язык, вопреки принятому Верховной радой закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», и так далее.

«Прямые переговоры для Киева — формат, где каждый действительно отвечает за свои слова и поступки. Прямые переговоры — это и есть реализация минских пунктов. Их там 13. Отвод тяжелых войск, амнистия и прочее. Но ни на один вопрос Зеленский пока не может дать ответ. То ли связан какими-то обязательствами с не пойми кем, то ли боится той части элиты, которая будет его за прямые диалоги с ДНР и ЛНР клевать.

Или есть какие-то другие ответы на этот вопрос. Но сейчас говорить в открытую о будущем Донецка и Луганска Зеленский просто опасается, потому что боится того, как это будет воспринято частью его окружения», — пояснил Олег Морозов.

Однако, заметил сенатор, ответы на существующие вопросы Владимиру Зеленскому так или иначе придется дать. Рано или поздно.

«И в этом его проблема», — заключил Олег Морозов.

Начиная с 2014 года на Украине идет гражданская война. Киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против мирных жителей юго-востока Украины. Донбасс выразил несогласие с государственным переворотом в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали свыше 10 тысяч человек. РФ не является участником гражданского конфликта на Украине, но активно оказывает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.