Никас Сафронов назвал абсурдом строительство храма в честь «святой» Началовой

Москва, 18 июня. Художник Никас Сафронов раскритиковал идею строительства храма в честь певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте этого года. Творец признался, что находится в шоке от заявлений о святости певицы.

«Я с уважением отношусь к Юле, но почему тогда не построить храм Федору Шаляпину, Владимиру Высоцкому, Дмитрию Хворостовскому? Любому человеку, который завоевал своим талантом уважение и почитание у зрителей, можно построить», — возмутился Сафронов.

Художник добавил, что Началова – «не Ванга, не святой Петр и не Николай Угодник», поэтому он не верит в ее святость. Сафронов отметил, что с недоверием относится к людям, которые якобы «заряжают» воду и крема на могиле Началовой. Он напомнил, что при жизни Началова вела светский образ жизни, не жила в монастыре, не помогала миллионам людей и не приняла мученическую смерть.

«Началова – обычная светская женщина. Строить храм и ходить в него, чтобы поклоняться ей как святой – это уже перебор. Это абсурдно и даже кощунственно», — заявил Сафронов в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

После смерти Началовой ее поклонники заявляют о ее святости и просят причислить артистку к лику святых. Фанаты уверяют, что крест на могиле Началовой начал мироточить, а земля с могилы имеет целебные свойства. Фанаты певицы предложили построить храм в честь певицы в ее родном Воронеже.

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. О проблемах со здоровьем у певицы стало известно в начале марта, когда певицу госпитализировали в одну из столичных клиник из-за высокого уровня сахара в крови, у нее выявили гангрену ноги и подагру. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.