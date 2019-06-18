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Нарышкин выразил надежду, что ситуация в Оманском проливе не дойдет до «горячей» фазы

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Нарышкин выразил надежду, что ситуация в Оманском проливе не дойдет до «горячей» фазы

Москва, 18 июня. Москва надеется, что ситуация с танкерами в Оманском заливе не дойдет до военных действий, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин подчеркнул, что инцидент с танкерами должен быть решен мирным путем, необходимо не допустить перерастания конфликта в «горячую» фазу.

«Ситуация требует того, чтобы внимательно провести расследование и выявить истинного автора этой очень опасной провокации», — заявил Нарышкин.

Напомним, в Оманском заливе было совершено нападение на нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По данным иранских СМИ, пожар и взрывы на суднах произошли после торпедной атаки. Находившиеся на борту судов члены экипажей не пострадали, все они были эвакуированы: часть моряков доставили на территорию Ирана, часть — на эсминец США. На борту судна находились 12 граждан РФ.

Нарышкин выразил надежду, что ситуация в Оманском проливе не дойдет до «горячей» фазы

После инцидента Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в нападении на танкеры Иран. В качестве доказательства США и Саудовская Аравия представили видеозапись, на которой якобы иранские военнослужащие снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. В Тегеране отвергли безосновательные обвинения, основанные на черно-белом видеоролике плохого качества.

Сомнительные доказательства не вызвали доверия и в Японии. Официальный Токио запросил у Вашингтона дополнительные доказательства. Также МИД ОАЭ не стал отрицать причастность Ирана, но потребовал предоставить доказательства.

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Автор: Сергей Петров
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