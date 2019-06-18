Аналитик раскрыл новые характеристики iPhone 2020 года

Нью-Йорк, 18 июня. Аналитик Го Минси (Guo Mingxi) раскрыл новые подробности о будущих iPhone, которые «яблочная» корпорация Apple планирует выпустить в 2020 году. Об этом пишет портал itzine.ru.

Аналитик напомнил, что американская компания традиционно презентует три новых модели смартфона. Одна из них, по данным ресурса, получит экран с диагональю 6,7 дюйма. Другую модель оборудуют дисплеем с 5,4 дюймами — это меньше, чем у iPhone XS.

Третьей модели, скорее всего, достанется диагональ в 6,1 дюйма. По имеющимся данным, эта версия станет явным «аутсайдером» линейки по технологическим параметрам, поскольку не будет поддерживать 5G.

Отмечается, что iPhone 2020 может получить возможность 3D-датчик глубины. Кроме того, Apple может вернуть Touch ID, превратив весь дисплей в сканер отпечатков пальцев.

В настоящее время о стоимости новинок не сообщается.

Ранее сообщалось, что израильская компания научилась взламывать любые версии iPhone или iPad.