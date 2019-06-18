Пугачева нежно поздравила Галкина с днем рождения

Москва, 18 июня. Примадонна российской сцены Алла Пугачева нежно поздравила своего супруга, известного юмориста и телеведущего Максима Галкина с днем рождения. Шоумену исполнилось 43 года.

Алла Пугачева одной из первых опубликовала в социальных сетях поздравления Галкину. В своем аккаунте в Instagram она разместила фото с мужем.

«Мой любимый, с днем рождения», — говорится в подписи к публикации.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. Пара познакомилась в 2001 году, и, по иронии судьбы, представил их друг другу Филипп Киркоров — муж примадонны на тот момент.

В 2005 году Алла Пугачева и Филипп Киркоров развелись, а в 2008 году певица и юморист перестали скрывать свои отношения. Сейчас супруги воспитывают двоих детей: Лизу и Гарри.

В начале июня 2019 года Галкин и Пугачева снова попали в центр внимания прессы после того, как в журнале «СтарХит», главным редактором которого является Андрей Малахов, вышла статья о звездной паре. В публикации утверждалось, что они якобы строят дом на Кипре. В ответ Галкин заявил, что Малахов сделал «сбор сплетен своим главным капиталом».