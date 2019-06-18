Две трети россиян убеждены, что настоящий мужчина должен пройти службу в армии

Москва, 18 июня. Почти две трети россиян считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», опубликованные на официальном сайте аналитического центра.

Большинство граждан РФ считают, что российская армия в состоянии защитить родину в случае реальной военной угрозы. Согласно данным социологического исследования, такого мнения придерживаются 88% россиян. Только 8% участников опроса считают иначе.

Около 60% респондентов уверены, что каждый настоящий мужчина обязательно должен пойти в армию. Чуть больше 30% россиян считают, что армия РФ должна быть укомплектована на контрактной основе, 49% выступают за формирование российской армии частично на контрактной основе и частично по призыву. А 17% граждан России убеждены, что должна работать призывная система, как и в советские времена.

Отметим, специалисты провели опрос в период с 24 по 29 мая. В нем приняли участие 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование было проведено в 137 населенных пунктах а 50 субъектах Российской Федерации.

Ранее в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков рассказал, как отечественный оборонно-промышленный комплекс в 2018 году модернизировал и изготовил для российской армии и флота около 3,5 тысячи единиц техники, включая боевые самолеты и вертолеты, корабли, танки и системы ПВО. Эксперт подчеркнул, что программа перевооружения российской армии продолжается, и ее очередной этап, который был проведен два года назад, показывает ее нацеленность на обеспечение максимальной обороноспособности страны.