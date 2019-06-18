Москва, 18 июня. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.

Журналисты поинтересовались, обладает ли СВР данными о готовящихся кибернетических атаках на российские структуры. Как пишет ТАСС, Нарышкин заявил, что Россия знает о многочисленных планах кибератак на РФ. По его словам, у Службы внешней разведки есть данные о намерениях различных лиц и организаций совершить атаки на российские объекты.

«Мы информируем наши инстанции об этом», — подчеркнул он.

Ранее издание The New York Times опубликовало статью, в которой рассказало, что американские спецслужбы стали чаще совершать попытки установить вредоносное программное обеспечение на объекты российской энергосистемы. Спустя несколько часов президент США Дональд Трамп в своем Twitter выступил с опровержением этих слухов.

Как писала «Газета.ru», в раскритикованной президентом США статье утверждалось, что американские спецслужбы получили возможность не только собирать информацию о российской энергосистеме, но и отключать ее отдельные элементы.

Летом прошлого года помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтону нужно отвечать кибератаками на попытки вмешательства в американские выборы или вторжения в компьютерные системы. Такое заявление Болтон сделал в связи с расследованием о так называемом «вмешательстве» Москвы в выборы президента США в 2016 году.

Расследование этого дела, проведенное спецпрокурором США Робертом Мюллером, не выявило никаких следов «сговора». Как неоднократно подчеркивала Москва, никакого «вмешательства» или «сговора» не существовало, а расследование Мюллера стало следствием внутренней политической борьбы в США.

Исследование, в котором приняли участие представители IT-отделов почти 200 крупных компаний из четырех федеральных округов России (Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного), показывает, что затраты российских компаний на кибербезопасность, как правило, являются достаточно низкими. На каждом втором предприятии инвестиции в этой сфере не превышают пяти миллионов рублей, более чем в половине случаев выделение средств на защиту информации сохраняется на уровне 2017 года.

При этом о выявленных кибератаках заявляют более 80% респондентов, и почти в половине случаев действия хакеров оказались успешными. Три четверти атак приходятся на предприятия нефтегазовой отрасли, чуть более половины — на промышленность, страдают от хакеров также государственные и финансовые организации. В каждом третьем случае кибератаки привели к прямым финансовым потерям.