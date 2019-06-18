Российские военные в Сирии зафиксировали 9 нарушений в провинции Латакия

Москва, 18 июня. Российская сторона за прошедший день зафиксировала девять нарушений режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкая — аналогичное число. Об этом сообщается в информационном бюллетене, опубликованном во вторник на сайте Минобороны России.

Отмечается, что российскими военными за минувший день было зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинции Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 1, Хама — 8», — говорится в документе.

В Минобороны также добавили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции в провинциях Дейр-эз-Зор и Алеппо.

Накануне российские наблюдатели сообщили о 14 нарушениях в Латакии, Хаме и Алеппо.

