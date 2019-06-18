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Экономика

Нарышкин обвинил США в компульсивном введении санкций

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Нарышкин обвинил США в компульсивном введении санкций

Уфа, 18 июня. Введение санкций стало излюбленным методом политики США, но особенно тревожно то, что Вашингтон вводит их произвольно, спонтанно и импульсивно, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Инициаторы санкций не учитывают не только долгосрочные последствия, но и мнение ближайших экономических партнеров», — подчеркнул он, выступая на форуме по безопасности в Уфе.

Санкции против России власти США и ряда европейских стран начали вводить с 2014 года. Москва дала симметричный ответ и ввела продуктовое эмбарго. В итоге в Европе все чаще жалуются на огромные убытки от антироссийских ограничительных мер. Многие политики призывают отменить санкции против РФ и начать восстанавливать нормальные отношения с Россией.

При этом в РФ курс на импортозамещение, наоборот, был только в плюс отечественным производителям. 17 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции не повлияли на интерес иностранных инвесторов к российским активам.

 

 

 

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Автор: Игорь Федоров
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