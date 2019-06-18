В Минэкономразвития РФ предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Москва, 18 июня. Министерство экономики и развития выступило с предложением изымать частные земельные участки за нарушение требований пожарной безопасности. Соответствующие поправки в Земельный и Гражданский кодексы размещены на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в документе упоминаются такие нарушения, как зарастание земельного участка сорняками и накопление отходов. Полный перечень поводов для изъятия будет представлен в специальном акте Кабмина, пишет «Царьград».

Этот законодательный проект может затронуть не только собственников и арендаторов, но и тех, у кого участок находится в бессрочном или безвозмездном пользовании. Исключение сделают только для граждан страны, которые взяли землю в ипотеку или объявили о банкротстве, передает НСН.

В случае утверждения идеи земельные участки с нарушениями будут забирать через суд. Перед этим органы государственного пожарного надзора должны выдать владельцу уведомление на их исправление в течение полугода, сообщает «Газета.Ru».

Документы были подготовлены в соответствии с указом российского лидера Владимира Путина от 26 апреля текущего года «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края».