Клинцевич прокомментировал скандал между редакцией NYT и Трампом

Член Совета Федерации Франц Клинцевич уверен, что президент США намеренно обвиняет New York Times, чтобы прикрыть ошибки спецслужб США.

Ранее глава американского государства в своем Twitter опроверг сообщение New York Times о том, что США пытались внедрить в российскую энергетическую систему вредоносное программное обеспечение, и потребовал сотрудников издания раскрыть свои источники.

«В New York Times история о попытках атак США на российскую энергосистему — лживые новости, падшая New York Times это знает. Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, я не сомневаюсь, являются фальшивыми», — написал он.

Комментируя произошедший скандал, член Совета Федерации Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «информационная машина США работает в заданной ранее парадигме, не обращая внимание даже на власть, поэтому события, которые произошли с [основателем WikiLeaks Джулианом] Ассанжем, получили такую серьезную огласку».

«Тем не менее дело Ассанжа ведь все равно будет доведено до конца правоохранительной системой и государством. У него два пути — либо пожизненное, либо смертная казнь, которая будет демонстрироваться по телевидению. И они (власти США. — Прим. ФАН) плевать хотели на общественное мнение, на мировые тренды, на гуманизм. Они осуществят задуманное, потому что для них нет законов, которые соответствуют демократическим принципам всего мира, особенно когда журналист имеет право, получив информацию, ее распространить. Так написано в законе, в том числе в российском, и никто не вправе журналиста по этому поводу ни в чем упрекнуть», — поясняет Клинцевич.

По словам сенатора, журналисты NYT рассказали о том, что Соединенные Штаты действительно задействуют свое киберкомандование для нанесения точечных ударов по информационным структурам энергетического сектора России.

«Ну, вот сегодня [директор Службы внешней разведки РФ Сергей] Нарышкин сообщал, что американцы во время своих кибератак вмешиваются в работу государственных институтов, информационных структур российской власти и проводят террористические акции. И все, что касается заявлений Трампа, — это попытка обелить свою деятельность, перевалить все это на какие-то выдумки журналистов, что это не соответствует действительности, что это сообщение было опубликовано в погоне за сенсацией, что ничего такого не было и т. д. Я уверен, что журналисты не раскроют своих источников, так как их сразу же посадят. Вот власти США и прикрывают свои ошибки обвинениями «лживых» СМИ», — заключил сенатор.

Напомним, 15 июня сотрудники NYT сообщили, что за последний год Соединенные Штаты нарастили количество кибератак на энергетическую систему России. Их главная цель — внедрение программ, дающих возможность саботировать работу некоторых деталей энергосистемы и сбор данных. Это произошло в преддверии саммита G20 в Осаке, во время которого должна пройти встреча Трампа и Владимира Путина.

Трамп назвал информацию газеты ложью. Кремль в свою очередь заявил, что российские компании как подвергались, так и подвергаются кибератакам из-за рубежа, а силовые ведомства отметили, что атаки успешно фиксируются и нейтрализуются.